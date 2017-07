Enkele kermisattracties in Nederland gesloten na dodelijk ongeluk VS

Op de kermis in Tilburg en op pretpark Drievliet blijven de attracties Chaos en Nautilus donderdag gesloten.

KMG wil de attracties gesloten houden tot het onderzoek naar het ongeval in de VS meer duidelijkheid biedt. Hoeveel van dit soort attracties op Nederlandse kermissen staan, weet projectleider Albert Kroon van KMG niet precies, hij vermoedt twee tot drie.

Over de oorzaak van het ongeluk in Columbus in de Amerikaanse staat Ohio is volgens KMG nog niets bekend. ''We hebben contact met het bedrijf dat al jarenlang onze attracties exploiteert in de Verenigde Staten. Die zullen de zaak onderzoeken'', aldus Kroon.

Het bedrijf wacht de rapportage over het ongeluk af en zal zich dan beraden op eventueel te nemen maatregelen. Het is volgens Kroon het eerste ongeluk in het 28-jarig bestaan van het bedrijf.