Bestuurslid No Surrender krijgt jaar cel voor drugshandel

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder achttien maanden tegen de man uit Klazienaveen, wegens handel en bezit van cocaïne en amfetamine tussen eind 2014 en begin 2017.

De rechtbank is op een lagere celstraf gekomen, onder andere omdat de handel werd beperkt tot het clubhuis van de motorclub.

De man werd begin dit jaar aangehouden. Op diezelfde dag was er een inval in het clubhuis van No Surrender in Emmen. Afgeluisterde gesprekken over drugsgebruik en -handel in het clubgebouw waren de aanleiding voor de actie afgelopen januari.