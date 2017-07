OM eist vier jaar cel voor verkeersongeluk na politieachtervolging

De man wordt verdacht van poging tot doodslag en heling van de gestolen auto waarin hij reed, maakt het OM donderdag bekend.

Twee agenten in burger gaven M. wegens zijn opvallende rijgedrag een stopteken, waarna hij ervandoor ging. De 44-jarige Amsterdammer reed met 160 kilometer per uur tegen het verkeer in en scheurde door middenbermen. In zijn vlucht botste hij op de A22 nabij Beverwijk tegen meerdere auto's aan, waarbij in totaal vier gewonden vielen.

In een andere auto reed de tweede verdachte Barry M., die na het stopteken te voet vluchtte. De 28-jarige man had bij zijn arrestatie een rugtas met daarin een kalasjnikov. Tegen deze verdachte is door het OM achttien maanden cel geëist wegens vuurwapenbezit en heling.

Liquidatie

In de voertuigen van de twee verdachten zijn flessen benzine en aanstekers aangetroffen. Het OM is mede hierdoor ervan overtuigd dat een liquidatiepoging is voorkomen.

Een woordvoerder bevestigt desgevraagd aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool​ dat Arthur M. eerder aangehouden is geweest in de zaak 26Koper, dat beter bekendstaat als het onderzoek naar de Utrechtse liquidatiebende.

Wegens gebrek aan bewijs werd hij hier echter nooit voor vervolgd.