Onderzoeksraad concludeert dat historische zeilschepen niet veilig genoeg zijn

De OVV nam deze sector onder de loep na het ongeluk met een historische tweemaster bij Harlingen vorig jaar, waarbij drie Duitse mannen om het leven kwamen.

''Bij de commerciële groei van de afgelopen decennia is een achterstand opgebouwd in kennis en kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen. Ook de certificering en het toezicht op de bruine vloot is onvoldoende: keuringsinstanties houden zich niet aan de wettelijke voorschriften en toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt'', schrijft de raad in het woensdag verschenen rapport.

Vorig jaar brak de voorste mast van een historische tweemaster uit 1898. Aan boord van het gehuurde schip waren twaalf Duitsers uit één familie en de schipper en zijn vrouw. De groep had een tripje gemaakt over de Waddenzee.

Doorgerot

De mast brak af doordat deze grotendeels was doorgerot. Uit het onderzoek van de OVV blijkt dat water de mast kon binnendringen en vervolgens niet weg kon. ''Zowel de schipper, zijn onderhoudspersoneel als keuringsinstanties hebben niet gezien dat de mast in vier jaar tijd inwaterde en van binnenuit doorrotte'', staat in het rapport.

Het ongeval in Harlingen laat zien dat een houten mast in vier jaar tijd door kan rotten. ''Een periode waarin de mast bij meerdere partijen in beeld was, maar waarin niemand oog had voor het verregaande rottingsproces.''

Oplossing

De OVV beveelt schippers en de vereniging voor beroepschartervaart (BBZ) onder meer aan om normen voor de branche op te stellen. Aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken wordt aanbevolen om zich te beraden op het overheidstoezicht.

De BBZ laat in een reactie weten de aanbevelingen van de raad te onderschrijven. ''De branche heeft direct na het ongeval al verschillende acties ondernomen en door het rapport voelen wij ons gesteund in de overtuiging dat we daarmee op de goede weg zitten.''