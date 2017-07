Man doodgeschoten in Rotterdam

De politie bevestigt tegenover NU.nl dat getuigen zeggen schoten te hebben gehoord en de man verwondingen vertoont die lijken op schotwonden.

De man werd dinsdagnacht zwaargewond aangetroffen in een auto aan de Langenhorst in Rotterdam-Zuid. De man werd daarop overgebracht naar het ziekenhuis waar hij uiteindelijk is overleden.

De politie zegt dat er een onderzoeksteam op de zaak is gezet en waarschijnlijk later op de dag met meer informatie naar buiten zal komen.

Het is nog niet bekend wat er zich precies heeft afgespeeld en of het om één of meerdere daders gaat.