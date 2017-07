Derde meisje aangehouden voor betrokkenheid steekincident Postjesweg

De derde verdachte zit vast en zit in 'volledige beperking'.

Maandagavond hield de politie al twee andere 15-jarige meisjes aan. Rond 16.00 uur werd maandagmiddag een meisje neergestoken bij het metrostation op de Postjesweg.

Het slachtoffer, eveneens een meisje van 15 jaar oud, had een snijwond in een van haar borsten, maar raakte niet levensgevaarlijk gewond bij het steekincident. Momenteel verblijft ze nog steeds in het ziekenhuis.

Social media

Uit de eerste onderzoeksresultaten van de politie is naar voren gekomen dat er waarschijnlijk een ruzie via social media is ontstaan.