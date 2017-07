Vrijspraak voor pandeigenaar fatale brand Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie eiste bij de behandeling van de zaak twee weken geleden een voorwaardelijke celstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar.

Volgens de rechter schoot de brandveiligheid tekort, wat ook naar voren komt in een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie, maar kan de huisbaas daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Bij een grote brand op 19 oktober 2013 in het centrum van Leeuwarden kon de student in een van de vijf betrokken panden niet op tijd wegkomen. Hij stikte door de rook die afkomstig was van een naastgelegen pand dat in brand stond. De rechter sprak de veroorzaker, een medewerker van de kledingwinkel, in 2014 vrij.

Motivatie

De huisbaas heeft volgens de rechter niet voldaan aan de verplichting om de rookwering op orde te hebben, zoals is bepaald in het Bouwbesluit 2012. Maar daarmee is hij niet nalatig, wat het OM bij de inhoudelijke behandeling stelde. De huisbaas had niet kunnen weten dat de rookwering tekort schoot, aldus de rechter.

Bovendien waren de gebreken er waarschijnlijk al op het moment dat de huisbaas het pand in 1997 kocht. Er hadden plafonds en wanden moeten worden geopend of verwijderd om het te constateren.

Verder nam de rechter in zijn oordeel mee dat er geen wettelijke keuringsplicht of keurmerk bestaat op het gebied van brandveiligheid voor een pand als waarin Otte om het leven is gekomen. Bij een periodieke controle hadden de tekortkomingen dan in een later stadium aan het licht kunnen komen.

​