Brandweer overweegt brandend hooi uit grot Maastricht te halen

Dat laat de brandweer weten in een laatste update over de brand die al sinds donderdag woedt.

Uit een verkenning die maandagmiddag is uitgevoerd, is gebleken dat de pilaren in de grot stabiel genoeg zijn en totale instorting niet aan de orde is. Wel is er nog een risico op vallende brokstukken waarvan sommigen rond de 500 kilo wegen.

De brandweer beslist dinsdag of het een optie is om het brandende materiaal naar buiten te halen zodat het uit elkaar getrokken kan worden en dan worden geblust.

Rookoverlast

De rookoverlast voor de directe omgeving is inmiddels afgenomen door de dekzeilen die zijn aangebracht.

Maandag werd bekend dat twee Belgen zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. De politie in Nederland heeft het onderzoek naar de brand inmiddels op zich genomen.