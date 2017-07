Moerdijkbrug gaat drie weken dicht voor alle treinverkeer

Treinreizigers tussen Dordrecht en Breda worden in die periode per bus vervoerd.

Het is een complexe klus omdat die in relatief korte tijd klaar moet zijn, zegt netbeheerder Prorail over de werkzaamheden. Als eerste wordt begonnen met het verwijderen van de oude spoorstaven. Dat is een lastig karwei omdat het spoor is ingegoten en vastzit met een soort lijm.

De nieuwe spoorstaven zijn met 120 meter langer dan de oude.

Zwakke punten

"Die gebruiken we om zo min mogelijk spoorstaven met elkaar te hoeven verbinden. Deze verbindingen zijn immers zwakke punten die de kans op storingen vergroten" legt Prorail uit. Tegelijk met het werk wordt bij Lage Zwaluwe een groot deel van de sporen, inclusief ballast en dwarsliggers vervangen.

Het spoor op de brug werd in 2003 ook al eens vervangen.Tussen 2014 en 2015 had groot plaats aan de constructie, maar dat werd niet goed uitgevoerd. Er ontstonden haarscheurtjes.

Vorig jaar vonden daarom spoedreparaties plaats met veel hinder voor reizigers en het goederenvervoer. Dagelijks gaan 75.000 treinpassagiers de brug over en passeren gemiddeld 75 goederentreinen.

Hollandsch Diep

Er zijn drie Moerdijkbruggen over het Hollandsch Diep: de brug voor het wegverkeer (uit 1978), de spoorburg (1955) en de spoorburg voor hogesnelheidstreinen (2005). De eerste spoorbrug dateert van 1872 en werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers grotendeels vernield.

De HSL-burg blijft de komende weken gewoon open voor intercity's tussen Rotterdam en Breda.