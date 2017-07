Openbaar Ministerie ziet af van vervolging Zaanse vlogger Ilgün

Het OM heeft wel een aantal voorwaarden gesteld: Een daarvan is dat Ilgün een "excuus-vlog" moet maken voor de bewoners van Poelenburg en voor de politie.

Ilgün kreeg in de zomer van vorig jaar bekendheid vanwege zijn omstreden vlogs in de Zaandamse achterstandswijk Poelenburg. Daarin was onder andere te zien hoe een groep jongeren zorgde voor overlast in de wijk, winkelgaand publiek lastigviel en de politie dwarszat.

Ondanks de verontwaardiging van vorig jaar, is vervolging volgens het OM op dit moment niet noodzakelijk. Het OM laat weten dat Ilgün meerdere malen spijt heeft betuigd voor wat zich vorige zomer heeft afgespeeld. "Dit heeft hij eerder uit zichzelf al publiekelijk kenbaar gemaakt en hij heeft dit tegenover het OM herhaald", aldus het OM in een persverklaring.

Het OM heeft rekening gehouden met het gedrag van de vlogger in het afgelopen jaar. Hij is niet teruggevallen in strafbaar gedrag, heeft publiekelijk spijt betuigd en is op eigen initiatief in gesprek gegaan met de wijkagent, aldus het OM. Ook heeft meegespeeld dat hij destijds niet degene is geweest die geweld heeft gepleegd en wapens heeft getoond.

"Het OM wil met deze afdoening de positieve weg die de vlogger inmiddels is ingeslagen benadrukken. Zijn bekendheid zet hij al enige tijd op een goede manier in voor de maatschappij", aldus het OM.

'Tuig van het richel'

De incidenten werden door Ilgün in zijn vlogs vastgelegd wat resulteerde in nationale verontwaardiging. Zelfs premier Mark Rutte bemoeide zich met de kwestie en noemde de overlastgevers "tuig van de richel".

Ilgün maakt tegenwoordig vlogs over achterstandswijken die hij op een positieve manier in beeld wil brengen en heeft een contract bij platenlabel Top Notch.