Rechtbank in strafzaak Klaas Otto gewraakt

Aanleiding voor het wrakingsverzoek is het besluit van de rechtbank in Breda om een tweede zaak tegen Otto wegens beïnvloeding van getuigen niet bij de grote strafzaak te voegen.

De advocaat van de voormalige motorclubbaas meent dat hij daarom niet in staat is om prominente getuige Piet S. goed te ondervragen. S. is een voormalige vriend van Otto die belastende verklaringen over hem heeft afgelegd.

Klaas Otto staat in een grote strafzaak terecht voor afpersing, bedreiging, witwassen en brandstichting. Later volgden beschuldigingen over beïnvloeding van getuigen vanuit de gevangenis en mishandeling van een clubgenoot.