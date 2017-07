Grote schade bij gevel supermarkt Heesch na plofkraak

Volgens de politie hebben buurtbewoners na de plofkraak een grote donkere auto gezien, met meerdere mensen erin.

De brandweer onderzoekt of de gevel van de Albert Heijn, die deels is ingestort, ondersteund moet worden. Het is nog onduidelijk of de supermarkt maandagochtend open kan.

Bilthoven

Ook in Bilthoven hebben criminelen geprobeerd een pinautomaat bij een supermarkt op te blazen. De poging mislukte, maar bewoners van de huizen in de buurt moesten wel even hun huis uit. De daders hadden gasflessen achtergelaten.