Drugsoverlast het grootst in zuidelijke provincies

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag op basis van de CBS-Veiligheidsmonitor, een jaarlijkse enquête waarin deelnemers worden bevraagd over zaken als overlast in de buurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit en tevredenheid over de politie en preventie.

Van alle 70.000-plusgemeenten gaf 5 procent van de bevolking aan drugsoverlast te hebben ervaren in 2016. Dat is volgens het CBS 2 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

Roosendaal scoort het slechtst. Een op de acht inwoners van de gemeente ervoer vorig jaar veel overlast van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. Van alle inwoners van 15 jaar en ouder in de Brabantse gemeente gaf 13 procent aan met dit soort overlast te kampen.

In de top zes van gemeenten waarvan de inwoners veel drugsoverlast ervoeren staan naast Roosendaal ook Rotterdam en Maastricht, Venlo, Sittard-Geleen en Heerlen. In die gemeenten gaf 8 tot 10 procent van de bevolking aan last te hebben gehad van drugsgebruik en -handel.

Maastricht

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat de overlast in Maastricht wel een stuk is verminderd in de afgelopen jaren. Tussen 2013 en 2016 halveerde het percentage Maastrichtenaren dat aangaf veel overlast te hebben van drugsgebruik of drugshandel in de buurt, van 20 naar 10.

In Sittard-Geleen verdubbelde daarentegen de ervaren overlast in deze periode van 5 naar 10 procent. Volgens het CBS waren er in de andere gemeenten met 70.000 inwoners of meer geen wezenlijke veranderingen in deze jaren.