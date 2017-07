Meer dan helft aangiftes politie verdwijnt in prullenbak

Dat bevestigt de Nationale Politie zaterdag na berichtgeving hierover in het AD.

In 2016 registreerde de politie 930.000 misdrijven, zo'n 511.000 zaken legde de politie af, bijvoorbeeld omdat er geen dader in beeld was. Vooral aangiftes via internet zouden niet in behandeling worden genomen.

Uit de door de krant opgevraagde cijfers blijkt verder dat er bij 16.500 zaken wel een dader in beeld was, maar dat er geen capaciteit was om de zaak verder uit te zoeken.

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), reageert in de krant teleurgesteld. "Als je nooit meer iets hoort van een aangifte, tast dat de geloofwaardigheid van de politie aan. Al jaren worden te veel aangiftes met een administratieve handeling afgevoerd. Daar komt geen rechercheur meer aan te pas, terwijl speurwerk juist nodig is om deze zaken op te lossen."

De politie moet elke dag keuzes maken, legt woordvoerder Frank van der Voort van de Nationale Politie uit. ''Veel van die aangiftes zijn verzekeringskwesties, zoals een deuk in een auto of een gestolen navigatiesysteem. Wij steken onze energie liever in het oplossen van een zware mishandeling."

Data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat de politie er steeds slechter in slaagt misdrijven op te lossen. In 2010 werd nog bijna 30 procent van de misdrijven opgehelderd, vorig jaar was nog maar 22 procent.

Tweede Kamer

Ook in de Tweede Kamer heerst onvrede over het gebrek aan aangiftes dat daadwerkelijk wordt behandeld. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt de cijfers in AD "zorgelijk". "Ik krijg signalen dat ook ernstige zaken niet in behandeling worden genomen".

SP-Kamerlid noemt de hoge aantallen onbehandelde aangiftes "onverteerbaar" en CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg roept op de aangiftecijfers mee te nemen in de evaluatie van de Nationale Politie.