Flinke vakantiefiles op Nederlandse en Europese wegen

In Nederland geldt dat onder meer voor de wegen richting het zuiden (de A16 en de A27) en richting de oostgrens. Ook zijn er veel mensen onderweg in Zeeland en Friesland.

Om 12.45 uur stond er opgeteld 125 kilometer file. ''Het lijkt wel een doordeweekse dag", aldus Heleen de Geest van de ANWB.

De files worden niet alleen veroorzaakt door vakantiegangers, ook wegwerkzaamheden gooien roet in het eten. Zo is het erg vol op de wegen rond Utrecht door asfalteringswerkzaamheden op de A28 tussen Den Dolder en Rijnsweerd, in beide richtingen. Daardoor is het verkeer vastgelopen op de A27 naar Eemnes, de A1 in beide richtingen rond knooppunt Hoevelaken, de A28 voor Hoevelaken en op de A12 bij Utrecht.

Op de A9 is een ernstig ongeluk gebeurd met een motorrijder. De weg is dicht tussen Diemen en Amsterdam-Zuidoost.

Rijkswaterstaat adviseert mensen die op pad willen goed naar de verkeersinformatie te kijken en de reis eventueel uit te stellen tot een rustiger moment.

Internationaal

In Zwitserland is het zoals elke zomer erg druk bij de Gotthardtunnel naar Italië. Daar moeten automobilisten zeker anderhalf uur geduld hebben, meldt de ANWB. Ook bij Chiasso richting Milaan is het aanschuiven.

In Frankrijk stremt het verkeer op de A7 (Autoroute du Soleil). Er staat al de hele ochtend file tussen Lyon en Valence, die anderhalf uur vertraging oplevert. Op de A9 naar Spanje staat het behoorlijk vast voor Béziers. Deze zaterdag is overigens nog geen Zwarte Zaterdag in Frankrijk, de eerste daarvan is pas volgend weekend.

Duitsland

Vakantieverkeer in het zuiden van Duitsland kampt met vertraging door de vele wegwerkzaamheden. Het staat vast op de A3 voor Neurenberg en op de Fernpass tussen Füssen en het Oostenrijkse Reutte.

In Oostenrijk waren er eerder op de ochtend problemen voor de Tauerntunnel in de A10 naar Villach, maar in de loop van de dag schoven de files meer richting Salzburg.

