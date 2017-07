Dode vogels Friesland vermoedelijk overleden aan botulisme

Tot dusver zijn volgens een gemeentewoordvoerder 35 dode eenden gevonden. Ook werden een zieke kip en twee zieke eenden ontdekt. Twee van die vogels zijn inmiddels overleden. Veehouders in de omgeving zijn vrijdagmiddag gewaarschuwd voor de mogelijke besmettingsrisico's. Zo kunnen vogels, vissen en vee mogelijk ziek worden.

Hoewel het vermoedelijk gaat om een voor mensen ongevaarlijke variant van botulisme, roepen de autoriteiten op tot voorzichtigheid. "Zolang we geen definitieve uitslag hebben, raden we zwemmen in de omgeving af", stelde de gemeente. "Algemeen advies is altijd alleen op officiële zwemlocaties te zwemmen."

De gemeente verwacht volgende week uitsluitsel te krijgen van veterinair lab Lelystad, dat het opgestuurde bloedserum onderzoekt. Omwonenden worden opgeroepen dode of zieke vogels niet aan te raken, maar melding te maken van de vondst. "Wetterskip Fryslân of gemeente Leeuwarden zorgt voor de verwijdering", benadrukt de gemeente in een verklaring.

Mogelijke uitbraak

De dode vogels zijn volgens de woordvoerder in de afgelopen dagen gevonden. Sindsdien zijn alle relevante instanties ingeseind over de mogelijke uitbraak, onder meer de haven, NVWA, land- en tuinbouworganisatie LTO, vogelopvang, dierenambulance en GGD.