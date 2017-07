Bewoners flat Diemen kunnen nog niet terug naar appartementen

In het gebouw aan de Rode Kruislaan vinden nog herstelwerkzaamheden plaats, meldt woonstichting De Key op haar website.

Door de brand kwam een 27-jarige man om het leven en raakten drie personen gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie heeft het sterke vermoeden dat de brand is aangestoken.

Zo lang de herstelwerkzaamheden duren, is de flat volgens de woningcorporatie niet bewoonbaar. Vrijdag worden de noodtrappenhuizen schoongemaakt en is een begin gemaakt met het vervangen van de verlichting in de trappenhuizen, aldus De Key.

Bandwachten

Verder controleren experts de gasleidingen en komt er een nieuwe brandmeldinstallatie, wat onder meer inhoudt dat alle kamers nieuwe rookmelders krijgen. Brandwachten houden zo lang het herstel duurt 24 uur per dag toezicht in de flat.

Naast het onderzoek van de politie kondigde locoburgemeester Lex Scholten van Diemen ook een onderzoek aan naar het optreden van de brandweer. Dit vanwege de vondst van de dode en zwaargewonde nadat het 'brand meester' was. Het vermoeden bestaat dat de brandweer de woningen in de studentenflat niet of onvoldoende heeft gecontroleerd.

De flat bestaat uit 182 studentenwoningen, waarvan er 143 zijn verhuurd. Onder de huurders zijn vijftien internationale studenten.