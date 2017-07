OM tegen opnieuw onderzoeken DNA in moordzaak 't Hooft

De rechter besloot vorige week donderdag het verzoek van Remond P. om het DNA-materiaal uit zijn strafzaak opnieuw laten onderzoeken, te honoreren. Het OM liet vrijdag weten in beroep te gaan tegen deze beslissing.

P. wil met het nieuwe onderzoek zijn onschuld aantonen. Nieuw onderzoek zou kunnen leiden tot nieuwe inzichten over de strafzaak, meent hij. Dat hangt samen met nieuwe onderzoekstechnieken die jaren geleden nog niet beschikbaar waren. Hij wil DNA naar een expert in de Verenigde Staten sturen.

"Het OM is van oordeel dat het gebruikmaken van nieuwe technieken niet automatisch leidt tot het aannemen van een novum dat vereist is voor het indienen van een herzieningsaanvraag", staat in een toelichting.

't Hooft werd in 2007 aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag voor de ogen van zijn vrouw doodgeschoten. In eerste aanleg werd P. vrijgesproken, maar in hoger beroep werd hij veroordeeld tot vijftien jaar cel.