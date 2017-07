Bezoekers in het park hadden eerder op de dag al over de vrouw geklaagd, meldt de politie Zeeland-West-Brabant. Beveiligers zagen 's avonds rond 21.30 uur op bewakingscamera's hoe de vrouw bij een bushalte buiten het pretpark het kind zo'n tien keer in het gezicht sloeg.

De vrouw is 43 en komt uit Tilburg. Ze zit nog vast. Het kind is volgens de politie jonger dan vijf jaar en is overgedragen aan jeugdbescherming. De recherche onderzoekt de zaak.