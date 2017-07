Verdachten bekennen betrokkenheid fatale mishandeling Tilburg

Het Openbaar Ministerie heeft dit donderdag bekendgemaakt naar aanleiding van de verlenging van het voorarrest van de mannen.

De verdachten, van 28 en 29 jaar, worden beschuldigd van doodslag. Ze werden eerder deze maand na een intensieve speurtocht gearresteerd. De rechter verlengde hun voorarrest donderdag met drie maanden. Beide mannen gaan in hoger beroep de verlenging van hun voorarrest.

Advocaten Marc Crombach en Nicola van Vliet van de twee verdachten zeggen dat de zaak een stuk genuanceerder ligt dan tot dusver is bekendgemaakt. Ze bevestigen dat de verdachten de vechtpartij hebben toegegeven maar of dat ook de doodsoorzaak is geweest, staat volgens hen nog helemaal niet vast.

Er is nog extra onderzoek gaande naar de exacte doodsoorzaak, aldus beide raadslieden.

Mishandeling

De 44-jarige weduwnaar Herst werd op vrijdag 13 januari in elkaar geslagen voor een biljartcentrum in Tilburg. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis. Lang bleef onzeker of zijn overlijden was veroorzaakt door de mishandeling. Uitgebreid onderzoek gaf eind maart uitsluitsel en sindsdien behandelt de politie de dood van Herst als misdrijf.

In opsporingsprogramma's werd uitgebreid aandacht besteed aan de zaak. Naast getuigen zocht de politie ook naar meer informatie over een groot contant geldbedrag dat het slachtoffer op zak had. Er werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.