OM wil verdachten diamantroof langer in cel houden

Dit bleek donderdag bij een tweede tussentijdse zitting in de zaak bij de rechtbank op Schiphol.

De verdediging van de verdachten drong wegens gebrek aan bewijs en onrechtmatigheden in het onderzoek aan op vrijlating van de vijf. Vooral de inzet van undercoveragenten van de politie-eenheid WOD (Werken Onder Dekmantel) leidde net als bij een eerdere zitting tot scherpe kritiek op het OM.

Maar volgens justitie is de WOD-inzet volgens de regels gegaan en is voortzetting van het voorarrest gezien de ernst van de zaak gerechtvaardigd.

Arrestaties

In het onderzoek naar de diamantroof werden in januari zeven verdachten aangehouden. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor de overval waarbij voor 75 miljoen euro aan diamanten werd buitgemaakt. Van het gestolen waar is een groot deel nooit teruggevonden.

Van de vijf die nu nog vastzitten, werden er drie kort na de diamantroof ook al gearresteerd. Toen kreeg justitie het bewijs niet rond. De twee anderen waren destijds niet in beeld. Zij werkten op Schiphol en zouden van binnenuit hulp hebben verleend bij de roof.

Het onderzoek naar de roof kreeg een nieuwe impuls nadat de politie Midden-Nederland in 2013 in een ander onderzoek een telefoongesprek aftapte tussen een van de verdachten in die zaak en Erik P. (52), een van de mannen die in 2005 al in beeld was. P. deed in dat gesprek uitlatingen die de agenten linkten aan de diamantroof. In het onderzoek dat daarop volgde, werd de WOD-eenheid ingezet.

De rechtbank beslist vrijdag over de verzoeken de voorarresten te beëindigen. Het proces gaat in oktober verder.