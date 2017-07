Politie heeft sterk vermoeden dat brand Diemen is aangestoken

Mensen die beelden hebben gemaakt van de brand wordt verzocht die met de politie te delen. Ook wil de recherche in contact komen met getuigen.

Een 27-jarige man kwam om het leven en drie anderen raakten gewond. De dode en een zwaargewond slachtoffer werden door de politie gevonden nadat het sein 'brand meester' was gegeven. Het is nog niet duidelijk of de man door de brand is omgekomen, aldus de politie. De gewonden lagen donderdagochtend nog in een ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend.

Onderzoek

De brand brak uit in een flat aan de Rode Kruislaan. Inmiddels heeft de politie een buurtonderzoek gedaan en zijn camerabeelden uit de omgeving veiliggesteld. Locoburgemeester Lex Scholten van Diemen kondigde woensdag ook een onderzoek aan naar het optreden van de brandweer.

Dit vanwege de vondst van de dode en zwaargewonde na de brand. Het vermoeden bestaat dat de brandweer de woningen in de studentenflat niet of onvoldoende heeft gecontroleerd.

Bewoners

De bewoners van de flat hebben de nacht elders doorgebracht. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen naar huis. Volgens een woordvoerster van de gemeente hebben zo'n 65 mensen zich gemeld.

Vrijwel iedereen kon onderdak krijgen bij vrienden of familie. Het gebouw is inmiddels vrijgegeven door de politie en op dit moment wordt de schade geïnventariseerd, zei de zegsvrouw.