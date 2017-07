Tot zeven jaar cel voor corrupte douaniers om doorlaten drugs

Tegen de twee was acht en zeven jaar cel geëist.

De 34-jarige Angelique van Z. uit Haarlem en Paul van de W. (50) uit Purmerend zorgden ervoor dat zij op afgesproken momenten samen stonden ingeroosterd bij een specifiek postbedrijf. Op die manier lieten zij in oktober 2015 ruim 8 kilo cocaïne - verstopt in 96 flessen olijfolie uit Chili - ongestoord de postkamer van DHL passeren.

Van de W. vormde volgens de rechtbank met twee anderen, Remon N. (46) uit Purmerend en Johan C. (60) uit Oostzaan, een criminele organisatie. Van de W. betrok zijn collega Van Z. in het complot omdat zij invloed had op de inroostering, aldus de rechtbank.

Taakstraf

N. en C. kregen van de rechtbank zeven en zes jaar cel. De rechtbank bestrafte hen net als douanier Van de W. voor het voorbereiden van andere coketransporten. Twee mannen met een kleinere rol kregen een taakstraf van 240 uur in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf van respectievelijk achttien maanden en een jaar.

Ten tijde van het onderschepte transport in oktober 2015 had de marechaussee het gezelschap al een tijd in de gaten. Telefoons werden afgetapt en in de auto van N. was afluisterapparatuur geplaatst. Zo wisten de autoriteiten wanneer het pakket via DHL naar Nederland zou komen, hoe het zou komen en dat het was bestemd voor een garagebedrijf in Amsterdam.