Laura Hansen niet langer verdacht van plannen aanslag

Dat bleek donderdag tijdens een zogenoemde regiezitting voor de rechtbank in Rotterdam.

Het OM gaf aan dat het geen aanwijzingen meer heeft dat Hansen naar Nederland is teruggekeerd met de opdracht om hier een aanslag te plegen. Dat was een van de belangrijkste gronden haar in hechtenis te houden in afwachting van haar proces. Ze zit nu al een jaar vast, op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.

Voorwaarden

Het OM ziet geen bezwaar haar langer vasthouden. De rechtbank gaat zich daarover beraden en neemt woensdag 26 juli een besluit. Volgens het AD moet Hansen zich nog wel aan enkele voorwaarden houden. Zo moet ze een enkelband dragen, mag ze geen contact hebben met de media en aan een meldplicht voldoen.

Hansen zei tijdens de zitting aan alle voorwaarden te willen voldoen.

Volgens advocaat Michiel Pestman van Laura is er onvoldoende bewijs voor een veroordeling. ''Er is helemaal niets.'' Hij pleit al maanden voor haar vrijlating, evenals de vader van Laura.

Syrië

De 21-jarige Laura zegt dat zij na een jaar uit Syrië is ontsnapt. Ze was daar medio 2015 met haar twee kinderen en man naartoe gegaan, naar eigen zeggen onder druk van haar gewelddadige man. Eenmaal daar kreeg ze spijt en wist ze te ontsnappen met haar kinderen. Haar man liet ze achter.

Het OM denkt dat haar verhaal niet klopt. Het onderzoek naar haar rol en de motieven voor haar vertrek en voor haar terugkeer, is nagenoeg afgerond, zei de aanklager.

Zo is er een notebook gevonden met gesprekken van Laura met haar man tussen 2011 en 2014. Daaruit blijkt wel degelijk de extremistische belangstelling van Laura, aldus de aanklager.

Ex-man

De inmiddels ex-man van Laura is onlangs in Irak aangetroffen en op beelden herkend door zijn familie. Het OM heeft Irak daarop meteen verzocht om hem als getuige te horen, maar daar is geen reactie op gekomen. Mocht hij niet worden gevonden of kunnen verschijnen, dan wil het OM dat de rechtszaak begint.

Een datum daarvoor is nog niet bekend.