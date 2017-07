OM heeft geen bezwaar tegen voorlopige vrijlating Laura Hansen

Dat schrijft het AD.

Het OM laat volgens de krant weten dat Hansen zich wel aan enkele voorwaarden moet houden. Zo moet ze een enkelband dragen, mag ze mag geen contact hebben met de media en aan een meldplicht voldoen.

Hansen zei tijdens de zitting aan alle voorwaarden te willen voldoen.

Aanslag

Volgens een verslaggever van het AD houdt het OM niet langer rekening met het scenario dat Hansen naar Nederland is gestuurd door IS met de opdracht een aanslag te plegen.

Syrië

De nu 21-jarige vrouw uit Leidschendam zat sinds haar terugkeer uit Syrië in augustus vorig jaar vast in de gevangenis in Vught. Hansen verbleef van medio 2015 tot medio 2016 in het kalifaat. Ze was daar met haar man en twee jonge kinderen naar toe gegaan. Het OM wil nog el weten wat Hansen daar precies heeft gedaan.

Hansen besefte naar eigen zeggen pas daar wat "een monster IS is", vooral toen ze zag hoe slecht vrouwen werden behandeld. Ook stond ze onder druk van haar gewelddadige man. Het geloof zou ze inmiddels hebben afgezworen.