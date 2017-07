Verdachte van schietincident bij Thialf aangehouden in Spanje

Het slachtoffer van het schietincident, Bert Jonker, raakte lichtgewond toen er op hem werd geschoten op de parkeerplaats van Thialf. Hij werd met verwondingen aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht.

Jonker is directeur van ingenieursbureau Clafis en volgens de politie lag een zakelijk motief ten grondslag aan het schietincident.

Identiteit

De identiteit van de dader was bij de politie bekend en al snel rees het vermoeden dat de verdachte zich in het buitenland bevond. "Naar aanleiding van binnengekomen informatie werd de verblijfplaats bekend waarop op verzoek van de recherche in Nederland de verdachte is aangehouden door de Spaanse politie in de omgeving van Barcelona", aldus de politie.

"Het onderzoeksteam is in afwachting van zijn uitlevering, zodat hij in Nederland gehoord en berecht kan worden."

Jonker

De politie laat weten dat Jonker op de hoogte is gesteld en dat hij opgelucht heeft gereageerd op de aanhouding.