Celstraffen tot twintig jaar voor liquidatiepoging Diemen

De hoogste straffen van twintig jaar werden opgelegd aan de schutters Qio C. en Atif M.. Karim S., de bestuurder van de vluchtauto, krijgt zestien jaar cel.

Genaro L. en Alejandro P., de twee mannen die het slachtoffer hebben gevolgd en de liquidatiepoging hebben voorbereid, hebben respectievelijk twaalf en een half en veertien jaar cel gekregen. Het minieme verschil in de straffen zit hem volgens de rechtbank in hun "ongelijke strafbladen." P. is nog steeds voortvluchtig.

R. werd donderdagmiddag 5 november 2015 onder vuur genomen toen hij in zijn auto zat op de parkeerplaats aan het Fregat in Diemen. In totaal werd er 34 keer op hem geschoten met semi-automatische wapens. "Het is dan ook een wonder te noemen dat de man de aanslag heeft overleefd", aldus de rechtbank.

Lopend onderzoek

De politie kon de daders snel traceren omdat zij al in een ander lopend onderzoek in de gaten werden gehouden. Diezelfde avond nog werden vier verdachten aangehouden. Een vijfde verdachte werd in januari 2016 gearresteerd.

Ook werd de vluchtauto aangetroffen met daarin verschillende goed beveiligde telefoons. Het NFI wist de zogenaamde PGP-telefoons te kraken en op basis van de berichten, observaties en afgeluisterde gesprekken een gereconstruurd beeld maken van de liquidatiepoging.

De aanslag op R. was goed voorbereid. Zo werd er met een peilbaken onder de auto van het slachtoffer zijn bewegingen gecontroleerd.

Criminele milieu

R. is een bekende in het criminele milieu. In 2009 werd hij tot vier en een half jaar cel veroordeeld wegens het voorbereiden van een liquidatie. De straf werd later door het gerechtshof teruggebracht naar vier jaar.

De daders moeten hun slachtoffer een schadevergoeding van bijna 43.000 euro betalen.