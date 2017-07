Marokkaans-Nederlandse activist vrij uit uitleveringsdetentie

Saïd C. werd eind juni aangehouden nadat rond hem internationale ophef was ontstaan. Marokko verdenkt hem van internationale drugshandel, corruptie en deelname aan een criminele organisatie. Volgens Marokko is hij echter ook betrokken bij de financiering van de maandenlange protesten in de Rif-regio in het noorden van het Noord-Afrikaanse land.

Volgens het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie werd Saïd C. aangehouden voor uitlevering nadat Marokko garanties had gegeven dat hij niet zal worden vervolgd voor zijn politieke activiteiten. Het Nederlandse OM benadrukt dat de uitleveringsprocedure doorgaat. Het uitleveringsverzoek wordt in september behandeld.

Verzet

Saïd C. had de Nederlandse rechter zelf gevraagd om vrijlating en hij zal zich verzetten tegen uitlevering aan Marokko. Hij twijfelt ernstig aan de garanties die Marokko heeft gegeven. De belofte dat hij niet voor politieke activiteiten zal worden vervolgd, is volgens zijn advocaat waardeloos.

In Nederland is C. verdachte in een grote drugszaak met in totaal veertien verdachten. Met familieleden zou hij vanuit Roosendaal en Etten-Leur miljoenen hebben verdiend met de export van softdrugs naar Frankrijk.