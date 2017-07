OM eist celstraf tegen aanstichter burenruzie Leersum

De officier van justitie in Utrecht eist woensdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden tegen de man wegens twee vernielingen van auto’s van de buren, in oktober 2015 en maart 2016. Ook zou hij in april vorig jaar erfvredebreuk hebben gepleegd.

Daarvan zijn volgens de officier beelden gemaakt waarop hij is herkend aan zijn lichaamshouding; bij huiszoeking bij de bejaarde man is bovendien kleding gevonden die op de beelden te zien is.

In het verleden is de man onverbeterlijk gebleken, betoogde de aanklaagster, ondanks tal van bemiddelingspogingen, rechtszaken en het opleggen van een dwangsom van 300.000 euro. Hij staat lokaal bekend als het ''monster van Leersum''.

Contactverbod

De officier erkende dat een celstraf niets zal oplossen, ''want er komt een moment dat de verdachte weer vrij komt''. Daarom eiste ze ook een contact- en locatieverbod, waarbij de man een maand gevangenisstraf krijgt voor elke keer dat de verdachte deze maatregel overtreedt.

Het OM wil dat die maatregel onmiddellijk wordt opgelegd, want ''nog altijd is er vrees dat de verdachte zich belastend naar aangevers zal gedragen”.

De man en zijn buren hebben sinds 2000 een conflict, dat draait om het recht van overpad. Sindsdien is die burenruzie ontaard in niet aflatend getreiter. Vorig jaar werd de man een dwangsom van 300.000 euro opgelegd met het doel hem te doen stoppen met pesterijen, maar desondanks weet de verdachte volgens het OM van geen ophouden.

De gevolgen voor de slachtoffers zijn volgens het OM aanzienlijk. Zo is hun woning onverkoopbaar en voelen zij zich volgens de aanklaagster geen moment vrij of veilig in hun eigen woning. Daarnaast merkte ze op dat de verdachte niet heeft willen meewerken aan een onderzoek naar zijn persoon, hoewel er vermoedens zijn van een psychische problematiek.