Celstraf geëist tegen ex-wethouder Gorinchem voor ontucht minderjarige

De officier van justitie oordeelt dat de verdachte uit Bleskensgraaf misbruik heeft gemaakt van zijn positie en overwicht in de scheve en stiekeme verhouding met het meisje.

K. heeft toegegeven dat hij in het voorjaar van 2015 als CDA-fractievoorzitter in Gorinchem een korte seksuele relatie met de puber had. De getrouwde politicus kende haar onder andere omdat ze naar dezelfde kerk gingen. Het meisje was daarnaast ook een oppas voor zijn kinderen.

De relatie bleef geheim tot het meisje in februari 2016 naar de politie stapte en aangifte deed. K. trad later af als wethouder. Later zou blijken dat hij vervolgd wordt wegens ontucht met een minderjarige.

Verrassing

De aangifte kwam als een verrassing voor de CDA’er. De verdenking kostte hem niet alleen zijn functie op het gemeentehuis. Ook bij zijn oude werkgever, de politie, hoefde hij niet meer terug te komen.

Tijdens het begin van zijn strafzaak in april betuigde K. uitgebreid spijt voor zijn overspel. Er was volgens hem sprake van wederzijdse liefde.

Zijn advocaat Adriaan Norenburg vroeg om vrijspraak. Volgens hem is er stemming gemaakt over de moraal van de verdachte terwijl hij en het meisje vrij waren om een relatie te beginnen. Het meisje werd niet gedwongen, aldus de raadsman.

De rechtbank in Rotterdam doet op 2 augustus uitspraak.