Dode gevonden na brand in studentenflat Diemen

Bij onderzoek in de flat is ook een zwaargewond persoon aangetroffen. Die is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis. Eerder moesten drie anderen, van wie een zwaargewond, naar het ziekenhuis met brandwonden en vanwege het inademen van rook.

De brand die rond 3.45 uur uitbrak, bleef beperkt tot de benedenwoning. Door de rook moest de hele flat aan de Rode Kruislaan, die zo'n vijftien verdiepingen telt, ontruimd worden. Omstreeks 4.30 uur was de brand onder controle.

De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Diemen. Aanvankelijk waren dat er tussen de zestig en zeventig maar inmiddels is een deel naar familie gegaan.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt nog gekeken of mensen in de loop van de dag in groepjes de flat mogen betreden om spullen op te halen. ''Voorlopig wordt er nog van allerlei onderzoek gedaan.''

Studenten

De flat bestaat uit 182 woningen, waarvan er 143 aan studenten zijn verhuurd, zei een woordvoerder van woonstichting De Key. Volgens hem zijn veel studenten op vakantie. Nadat de brand was geblust heeft de brandweer alle woningen gecontroleerd of de bewoners wel allemaal waren geëvacueerd.

De woningstichting verwacht niet dat de bewoners de komende nacht al terug kunnen, omdat het trappenhuis zwartgeblakerd is en eerst moet worden schoongemaakt. ''Ik heb er een hard hoofd in'', aldus de woordvoerder. Alle elektriciteit en gas in het complex is afgesloten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van de brand. Er wordt rekening gehouden met mogelijke brandstichting.