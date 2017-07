Verdachte van doodsteken zwangere vriendin in Lopik aangehouden

De steekpartij vond maandagavond rond 21.30 uur plaats aan de Lekdijk-Oost. De politie startte dinsdagmiddag een grote zoektocht naar de man in een natuurgebied in het Utrechtse Linschoten. Daar werd hij rond 18.30 uur aantroffen door de Mobiele Eenheid (ME). De politie meldt dat de verdachte na behandeling aan verwondingen, zal worden verhoord.

Eerder op dinsdag vonden agenten al de auto waarmee de verdachte gevlucht was. Het voertuig werd meegenomen voor sporenonderzoek.

De politie kwam de man dinsdagochtend rond 11.00 uur op het spoor toen hij met zijn auto het bosperceel inreed tussen Linschoten/Oudewater en de snelweg A12 niet ver van het kasteel Huis te Linschoten. In het stuk bos vonden agenten wel de auto, maar niet de verdachte.

Bij de zoekactie waren verschillende politiediensten betrokken. Boven het gebied cirkelde een politiehelikopter en ook de ME, politie te paard en speurhonden zochten mee.

Mes

De man, met wie de vrouw samenwoonde, zou zijn partner met een mes hebben omgebracht. In eerste instantie vermoedde de politie dat de man zich schuilhield in de woning van het stel. Een arrestatieteam viel het huis binnen, maar toen was de verdachte al gevlucht. Hij is na de steekpartij vermoedelijk met de auto weggereden.