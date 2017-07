Alle verdachten in hoger beroep in zaak rond douanier Gerrit G.

Dat laat de rechtbank in Rotterdam en twee van de advocaten van verdachten weten aan NU.nl.

Advocaat Jan-Heijn Kuipers zei kort na de uitspraak al hoger beroep aan te tekenen namens hoofdverdachte Gerrit G. en dit wordt bevestigd door de rechtbank. De voormalig douanier werd 4 juli veroordeeld tot veertien jaar cel nadat hij schuldig werd bevonden aan het bewust doorlaten van cocaïnetransporten in de haven van Rotterdam.

De rechtbank in Rotterdam achtte bewezen dat G. betrokken is geweest bij het doorlaten van twee drugstransporten van in totaal 3.400 kilo cocaïne in november 2014 en april 2015.

André van der H.

Louis de Leon laat dinsdagmiddag weten namens André van der H. hoger beroep te hebben aangetekend tegen zijn veroordeling van drie jaar cel. Hij werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne.

Ook advocaat Ed Manders zegt dat zijn cliënt René F. niet akkoord gaat met zijn veroordeling tot vier jaar cel. "Wij tekenen beroep aan omdat mijn cliënt is vrijgesproken van de invoer van cocaïne, maar wel is veroordeeld voor ambtelijke omkoping (Gerrit G. red).", aldus Manders. Wij zijn het hier niet mee eens en gaan voor vrijspraak."

Dennis van den Berg (achternaam op eigen verzoek) werd ook schuldig bevonden aan de invoer van cocaïne, het witwassen van grote bedragen geld, bedreiging en wapenbezit. Hij werd veroordeeld tot tien jaar cel. De rechtbank in Rotterdam laat weten dat ook hij in hoger beroep gaat. Zijn advocaat Sanne Schuurman bevindt zich in het buitenland en is daarom niet direct bereikbaar.

Drugs

Het doorlaten van de drugs gebeurde in een periode tussen 2013 en 2015. De rechtbank sprak dinsdag het sterke vermoeden uit dat de onderschepte cocaïnetransporten het topje van de ijsberg waren.

De rechtbank oordeelde verder dat de gebruikte opsporingsmethoden waren toegestaan en binnen de grenzen van het toelaatbare vielen. Daarover had de verdediging meermalen geklaagd.