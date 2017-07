Texelse waterplas knalroze door algen en droogte

Volgens de beheerder van het gebied Wagejot, Natuurmonumenten, wordt het bijzondere verschijnsel waarschijnlijk veroorzaakt door aanhoudende droogte op het eiland in combinatie met micro-algen.

''Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt'', aldus boswachter Eckard Boot. ''Van de een op de andere dag is het brakke water van kleur veranderd van grijs-groen naar flamingo-roze.'' Door het gebrek aan regen is het zoutgehalte in de plas extreem hoog geworden. Dat en de aanwezigheid van bepaalde algen zouden de kleur hebben veranderd.

Boot: ''We zitten in de piek van een droogteperiode. Het gaat om kwelwater in dit gebied, dat nu in hoog tempo verdampt. Het zoutgehalte van het water is dus ongekend hoog. Waarschijnlijk zorgen de zoutkristallen en de aanwezigheid van micro-algen ervoor dat het water nu deze kleur aanneemt.''.

Natuurmonumenten wil het verschijnsel samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) onderzoeken.