Man verdacht van doodsteken zwangere vriendin in Lopik

De politie is dinsdagmiddag in een natuurgebied in het Utrechtse Linschoten een zoekactie begonnen naar de man die ervan wordt verdacht zijn zwangere partner te hebben gedood.

De actie is in een bosgebied langs de snelweg A12 niet ver van het kasteel Huis te Linschoten. Er zijn verschillende politiediensten bij betrokken. Ook cirkelt er al enkele uren een politiehelikopter boven het gebied. De Mobiele Eenheid (ME) zoekt mee naar de verdachte.

De auto van de verdachte is gevonden en wordt meegenomen door de politie voor sporenonderzoek.

Mes

De man, met wie de vrouw samenwoonde, zou zijn partner met een mes hebben omgebracht. Een arrestatieteam viel de woning binnen, maar toen was de man al gevlucht. Hij is na de steekpartij vermoedelijk met de auto weggereden. Inzet van het ambulancepersoneel en een traumahelikopter mochten niet baten. De vrouw overleed ter plekke.