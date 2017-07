Jan B. wraakt rechtbank om bedreiging burgemeester Gilze-Rijen

Jan B. wil dat de rechters worden vervangen omdat hij vreest dat ze vooringenomen zijn, aldus zijn advocaat Brian de Pree.

Twee beslissingen van de rechtbank in Breda waren aanleiding voor het wrakingsverzoek. Jan B. had de rechtbank gevraagd om de strafzaak tegen hem alsnog te staken, omdat de officier van justitie de zaak eigenlijk helemaal niet wilde vervolgen. De rechter wees dat verzoek af.

De druppel was de afwijzing van het verzoek om de bedreigde burgemeester, een agent en een ambtenaar op te roepen als getuige, aldus De Pree. Het is nog niet bekend wanneer het wrakingsverzoek wordt behandeld.

Onderwereldoorlog

Jan B. staat bekend als de leverancier van de wapens die zijn gebruikt voor de onderwereldoorlog in Amsterdam. In 2015 dreigde hij met een aanslag op de burgemeester omdat hij boos was over een controle van de politie en de gemeente op het erf bij zijn boerderij in Hulten (gemeente Gilze en Rijen).

Tijdens de controle werden een ambtenaar, een agent en de burgemeester bedreigd. Boelhouwer deed aangifte omdat hij zich serieus bedreigd voelde door de uitlatingen van de beruchte wapenhandelaar.

Celstraffen

De officier van justitie wilde de zaak eigenlijk sluiten omdat B. al langdurige celstraffen uitzit wegens eerdere veroordelingen, maar kreeg daarvoor geen toestemming van de rechter. De aanklager werd gedwongen om de zaak af te handelen.

Advocaat De Pree noemde de hele gang van zaken te krankzinnig voor woorden. Officier van justitie Teuntje Gudde gaf toe dat ze naar de verdachte het vertrouwen heeft gewekt dat hij zich niet meer voor de bedreiging hoefde te verantwoorden, maar legde uit dat ze de uitspraak van de rechter niet naast zich neer kan leggen.