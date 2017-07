Onderzoek naar autobrand oud-burgemeester Haarlem op dood spoor

Voor de rechtbank op Schiphol zei de aanklager dinsdag ''bij deze stand van het onderzoek" niet te verwachten de rol van De R., die opdracht voor de brandstichting zou hebben gegeven, te kunnen bewijzen.

De R. (35) wordt samen met acht clubleden en zijn vriendin vervolgd voor meerdere aan criminele activiteiten, waaronder wapenbezit, afpersing, bedreiging en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Hij werd eind januari aangehouden in zijn cel bij een gecoördineerde actie tegen de motorclub, waarbij het volledige Haarlemse chapter werd opgerold. Deze week bespreekt het OM verspreid over drie dagen de tussenstand in de verschillende onderzoeken.

'Geruchten en verzinsels'

Advocaat Remco Kint had bij een eerdere zitting al benadrukt dat de betrokkenheid van De R. bij de autobrand was gebaseerd op een samenraapsel van geruchten en verzinsels. De R. zelf ontkende met klem ook maar iets met de autobrand te maken te hebben. Ook dinsdag zei hij ''maar te worden verdacht van alles en nog wat, zonder dat er een greintje bewijs is".

Kint vond dat het OM zich in de zaak tegen De R. inmiddels bezondigt aan 'grote stappen, gauw thuis-bewijsvoering'. Hij benadrukte dat verschillende onderzoeken al maanden lopen, zonder dat hard, belastend materiaal boven tafel komt. ''Er was niks en er is niks bijgekomen", aldus de raadsman.

Elektronisch toezicht

Met zijn verzoek het voorarrest van zijn cliënt per direct op te heffen, ving Kint dinsdag bot bij de rechtbank. Die gaf echter wel toestemming voor onderzoek naar de mogelijkheid van elektronisch toezicht. Kint hoopt De R. daarmee bij de volgende zitting uit de cel te krijgen tot de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak.

Het proces tegen de Angels, van wie er drie blijven vastzitten, gaat in oktober verder. De rechtbank mikt op een inhoudelijke behandeling in maart en april volgend jaar.