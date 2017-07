Automobilist dodelijke aanrijding wielrenner Hulst had gedronken

De bestuurder blies 540 ugl, terwijl maximaal 220 ugl is toegestaan.

Mogelijk verloor de man de macht over het stuur toen hij in de rechterberm terecht kwam, de weg was daar onlangs ook opnieuw begrind. Op de weg van het ongeluk geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. De gereden snelheid van de bestuurder wordt nog onderzocht.

De automobilist belandde vervolgens aan de andere kant van de weg in de sloot. De wielrenner werd waarschijnlijk tijdens de slingerbeweging frontaal geraakt door de automobilist en kwam ook in de sloot terecht.

Agenten probeerden nog de wielrenner te reanimeren, maar hij overleed ter plekke. De verdachte zit vast voor verhoor dat vermoedelijk nog dinsdag zal plaatsvinden. Daarna wordt besloten of de man langer vast blijft zitten.

Doorgereden

Zondagochtend kwam in Hulst in de Zandstraat een 64-jarige wielrenner om het leven door een aanrijding. De automobilist was doorgereden. De bestuurder heeft zich nog niet gemeld. Volgens de politie is er geen aanleiding om aan te nemen dat de twee aanrijdingen met elkaar in verband staan.