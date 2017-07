Vluchtende woningeigenaren zorgen voor miljoenenschade bij wietbranden

Dat komt omdat eigenaren van de illegale plantages er veelal vandoor gaan als er brand uitbreekt in plaats van het noodnummer 112 te bellen. Een brand in een wietpand slaat dan relatief vaak over naar omliggende gebouwen.

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars dinsdag op basis van cijfers van Stichting Salvage. De stichting is door de verzekeraars in het leven geroepen om gedupeerden te helpen. In de eerste helft van 2017 staat de teller op 37 branden in wietplantages in woningen of bedrijfspanden.

Een op de vijftig grote branden in Nederland wordt veroorzaakt door hennepteelt, dat zijn er net zoveel als twee jaar geleden.