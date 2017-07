Drugscrimineel moet Staat 1,1 miljoen euro betalen

De man heeft zo'n 1,5 miljoen euro verdiend met zijn handel in GBL, een stof die nodig is om de drugs GHB te produceren, heeft het OM becijferd. In 2016 is de Drent veroordeeld voor zijn illegale handel, hij moest twintig maanden de cel in. Justitie nam destijds grote sommen geld bij de man in beslag.

Daarboven op moet de inwoner van Roden nu nog een 1,12 miljoen euro plus rente betalen en dan is zaak volledig afgedaan, vindt het OM. De man en zijn advocaat zijn akkoord gegaan.