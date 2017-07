Marechaussee arresteert man met drone bij Schiphol

Het is verboden om met een drone te vliegen op of bij vliegvelden. Er bestaat een kans dat het apparaat op een vliegtuig botst. Sinds het gebruik van drones is toegenomen, zijn er regels gekomen wat er wel en niet mee mag.

In maart moest een Oekraïner nog een boete betalen omdat hij met zijn drone vloog bij de vertrekhal van Schiphol. In de eerste helft van vorig jaar zijn er 31 meldingen gedaan van recreatieve drones in de buurt van een luchthaven, waarvan 24 bij Schiphol.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een kaart gepubliceerd waarop de gebieden staan waar niet met een drone gevlogen mag worden.