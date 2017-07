Deel asielzoekers snapt uitleg Nederlandse levensstijl niet

De centrale boodschap in dat gesprek is wat is bepaald in artikel 1 van de Grondwet, dat in Nederland iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur, ras en geslacht. Zeven op de tien asielzoekers snappen de boodschap naar eigen zeggen wel.

De onderzoekers wilden achterhalen hoe asielzoekers hun bejegening hebben ervaren. Het werd gedaan onder afgewezen asielzoekers die met alle drie de asieldiensten te maken hebben gehad.

De meeste ondervraagden zijn redelijk tevreden over de dienstverlening. Ze voelen zich respectvol behandeld (63 tot 84 procent) en vinden de informatie die ze krijgen duidelijk (72 tot 84 procent).

Over het COA spreken ze met anderen overwegend (heel) positief (56 procent), over de Dienst Terugkeer en Vertrek juist overwegend (heel) negatief of helemaal niet (54 procent).