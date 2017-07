Commandant commando's 'diep geraakt' na brandbrief elite-eenheid

RTL Nieuws bracht vrijdag een brandbrief naar buiten. Daarin stond dat er van alles mis is met onder meer vuurwapens, nachtkijkers en radioapparatuur van de commando's, waardoor "levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan".

Kolonel Groen onderschrijft dat er problemen met materieel zijn, maar hekelt de beeldvorming die volgens hem is ontstaan. Het gaat Groen onder meer om een geïnterviewde commando die zegt: "Het is zelfs crimineel als je het mij vraagt, omdat je weet wat de risico's zijn voor mensen die op missie gaan."

Groen: "We herkennen ons niet in het geschetste beeld. Dit is niet hoe wij onze problemen oplossen. Al onze mensen zijn volledig in staat om hun opdrachten uit te voeren. De krijgsmachtbrede materieelproblematiek is overal bekend, maar onze operaties wereldwijd krijgen nog altijd zeer hoge en internationaal waardering", aldus Groen.

Minister Jeanine Hennis van Defensie had eerder op vrijdag geërgerd gereageerd op de vermeende beeldvorming.