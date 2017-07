OM eist vier jaar cel tegen notoire crimineel voor heling bijna duizend fietsen

Ook wil het OM dat de man zijn winst terugbetaalt, laat het vrijdag weten.

M. zou "zeer bedrijfsmatig te werk zijn gegaan". De Amsterdammer knapte de fietsen op in een loods in Alphen aan den Rijn, voorzag de voertuigen van een nieuw framenummer en plaatste ze vervolgens op Marktplaats. Hierbij maakte hij gebruik van tientallen telefoons.

"Dit leverde een behoorlijke administratie op, waarin verdachte probeerde bij te houden welke nummers hij nog veilig kon gebruiken", betoogt het OM.

Diefstal

Hoe M. aan zoveel fietsen is gekomen, is niet bekend. "Het lijkt er wel op dat zijn handel in ieder geval bij een of meerdere fietsendieven in Amsterdam vandaan kwam. Een aantal gestolen fietsen is naar de hoofdstad te herleiden en verdachte had daar zijn sociale netwerk", legt het OM uit.

De man heeft een lange geschiedenis van strafbare feiten. M. werd eerder al veroordeeld voor het opdracht geven voor een huurmoord op een rivaliserende escortbaas uit Amsterdam. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries wijdde daar een uitzending aan. Op de beelden was te zien dat M. een achttien-jarige jongen probeerde in te huren om de moord uit te voeren.

Ook werd M. veroordeeld volgens het AD in de Verenigde Staten voor de verkoop van neppillen die zouden werken tegen onder meer kanker. Hij kreeg een celstraf opgelegd van zestien jaar, maar mocht deze in Nederland uitzitten. Maar hij werd volgens de krant na 4,5 jaar weer vrijgelaten.

Delictloos bestaan

Volgens het OM heeft de man slechts een maand na het uitzitten van zijn laatste gevangenisstraf zich alweer beziggehouden met het delict waar nu vier jaar celstraf voor geëist is. "'Er kan nauwelijks worden gezegd dat hij een oprechte poging heeft gedaan om deze keer een delictloos bestaan op te bouwen."