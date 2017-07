'Materieel Korps Commandotroepen in slechte staat'

Dat schrijven de commando's in een dertien pagina's tellende "brandbrief" aan de leiding van de KCT. Het document is vrijdag door RTL Nieuws gepubliceerd.

Uit de brief van vorige maand blijkt onder meer dat handwapens, dempers en geweren van scherpschutters niet goed functioneren of te oud zijn. Nachtzichtkijkers zijn er onvoldoende of zijn er niet goed genoeg. Radioapparatuur is te oud en ''het is onverantwoord en ronduit gevaarlijk" om commando's hiermee op operaties uit te sturen.

De toestand van materiaal en middelen heeft ernstige gevolgen voor de operationele inzetbaarheid, schrijven de commando's. De situatie is ''onwerkbaar" geworden. ''Wij geloven niet dat we op dit moment in staat zijn om al onze taken te kunnen uitvoeren", staat in de brandbrief.

'Onjuist'

Minister Jeanine Hennis van Defensie wist niet van het bestaan van de brandbrief over de staat van het materieel van de commando's, maar stelt dat het beeld onjuist is dat het bij de elite-eenheid ''een armetierig zootje" is. Ze kunnen veilig op missie gaan, aldus de minister vrijdag.

Als er echt zoveel verkeerd gaat, zoals met ondeugdelijke wapens, dan had Hennis dit naar eigen zeggen aan de meldingen van incidenten kunnen zien. "Ik heb precies zicht op hoeveel ongevallen daar plaatsvinden", aldus Hennis.

Volgens Hennis dreigt ook het beeld te ontstaan dat militairen met slechte spullen en voertuigen in de woestijn op pad worden gestuurd, maar is daar geen sprake van.

​Training

Er zijn niet alleen problemen met de wapens, ook is er volgens hen een tekort aan trainingsfaciliteiten. Ze stellen dat de problemen al vaker zijn aangekaart. "Vanaf 2014 is er reeds 3 maal een rapport gemaakt." Ze hebben het gevoel dat de situatie bij het KCT in de top "te rooskleurig" wordt weggezet.

De commando's zijn de elite-eenheid van de landmacht met als thuisbasis Roosendaal. Ze voeren met kleine eenheden operaties uit in vijandelijk gebied. Ze zijn de afgelopen jaren onder meer ingezet in Irak, Afghanistan en Mali. Met al het ondersteunend personeel telt het korps bijna zeshonderd man.

Donderdag meldde RTL Nieuws al dat schietoefeningen met scherpe munitie en een aantal interne opleidingen bij de commando's zijn stilgelegd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zette vorige maand vraagtekens bij de veiligheidscultuur bij Defensie. Aanleiding voor die harde kritiek was een onderzoek van de OVV naar een dodelijk schietincident bij een oefening van het KCT in Ossendrecht.