Achttien jaar cel voor moord op ex-lid No Surrender Van Houten

Volgens de rechter staat vast dat De C. het slachtoffer bij een camping in de Brabantse plaats Molenschot heeft doodgeschoten. Tegen hem was 25 jaar celstraf geëist. De eis van de officier van justitie vond de rechter te fors.

Een motief is niet duidelijk geworden maar de rechtbank gaat uit van een kille afrekening in het criminele (drugs)circuit.

Of de motorclub met de moord te maken heeft, is volgens de rechter niet zeker. Dader en slachtoffer waren eerder in 2015 uit No Surrender gestapt. Beiden zouden ook te maken hebben gehad met een drugslab in België, waarvoor De C. ook is opgepakt en vast heeft gezeten. Van Houten zou zich daarnaast hebben beziggehouden met het stelen en verkopen van dure auto’s.

De C. ontkent de moord te hebben gepleegd, maar beriep zich verder op zijn zwijgrecht.

Gilze-Rijen

De moord werd op 17 augustus 2015 gepleegd in de buurt van van vliegbasis Gilze-Rijen. Van Houten werd met zeker zeven kogels doorzeefd. Getuigen meldden dat ze een persoon hadden zien rennen voor zijn leven, terwijl de schutter achter hem aanrende. "Afgeschoten als een hond", zei de officier van justitie.

Eind oktober vorig jaar werd de verdachte in Roemenië na een lange zoektocht opgespoord en gearresteerd. De voortvluchtige verdachte stond op de Nationale Opsporingslijst, en er werd tevens een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.