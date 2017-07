Totaalbeeld na 'unieke' aanvaring stuw Grave ontbrak

Door de aanvaring zakte het waterpeil van de Maas tussen Sambeek en Grave met drie meter. Een tijdelijke dam moest worden aangelegd om het waterpeil te herstellen en de rivier weer toegankelijk te maken voor scheepvaart.

Rijkswaterstaat meldde op 29 december in eerste instantie alleen dat de brug over de Maas gesloten moest worden. Pas veel later werd gemeld dat de stuw was geramd door een met benzeen geladen schip en dat de Maas voor de stuw aan het leeglopen was. Uren later bleek dat het Maas-Waalkanaal eveneens leegliep.

Op de evaluatie was vooral door bestuurders in Gelderland sterk aangedrongen, omdat die veel te laat op de hoogte werden gesteld van het ongeval.

Terwijl bewoners aan de Brabantse kant van de Maas gewaarschuwd werden dat ze ramen en deuren moesten sluiten, hoorden Gelderlanders op dezelfde afstand niets. Uiteindelijk is er geen benzeen weggelekt.

'Uniek'

De onderzoekers spreken van van ''unieke en zeer moeilijke omstandigheden'' bij de aanvaring. Het was nooit eerder voorgekomen dat een schip een stuw letterlijk ramde.

Bijkomend probleem was naast de dichte mist dat de stuw weliswaar naar de Brabantse plaats Grave is vernoemd, maar nog net in Gelderland ligt, net als de rivier op die plek.

Bij de stuw wisselden Rijkswaterstaat, waterschappen, brandweer, politie en andere hulpverleners efficiënt informatie uit, maar op andere plekken stelden betrokken diensten naar eigen inzicht anderen op de hoogte. Pas twaalf uur na de aanvaring was er een compleet beeld bij iedereen die verantwoordelijk was.

Plan

Het plan voor incidentbestrijding op vaarwegen in Oost-Nederland bestempelen de onderzoekers als ''een papieren tijger.'' Er zitten hiaten in en oplossingen sluiten niet op elkaar aan. Verbetering is dringend nodig, adviseert Berenschot.

Rijkswaterstaat moet bovendien controleren of door de dienst ingehuurde schippers en aannemers adequaat kunnen handelen bij een crisis.

Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of er iemand wordt vervolgd voor de aanvaring. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt later dit jaar met een rapport.