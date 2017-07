Twaalf jaar cel voor doden echtgenote met messteken

Hun driejarige dochtertje was op dat moment thuis, hun zoontje was op school. De vrouw overleed kort na de aanval in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Ook mishandelde de man een medewerkster van de Kinderbescherming. Zij was twee dagen na de dood van de vrouw komen vertellen dat de kinderen uit huis zouden worden geplaatst. Hij sloeg haar vervolgens.

Hoe het zover heeft kunnen komen en wat er precies is voorgevallen, heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen. De man legde wisselende verklaringen af.

Omdat de man al eerder in aanraking was gekomen met politie omdat hij agressief was, heeft de rechtbank daar in strafverhogende zin rekening mee gehouden.