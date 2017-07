Files rondom Utrecht door wegafsluiting

De verbindingsweg naar de A27 richting Gorinchem is dicht, sinds daar in de ochtend een vrachtwagencombinatie schaarde.

Een bergingswagen die de vrachtwagencombinatie moest weghalen, raakte en beschadigde een matrixbord. Het repareren van het matrixbord en het herstel van een vangrail duren tot zeker na de avondspits, aldus Rijkswaterstaat.

Het verkeer kan omrijden via Hilversum over de A1/A27 of via Ede over de A30/A12, tipt de ANWB.

Ook rond 'Paradise City' Nijmegen staan overal files, meldde de VerkeersInformatieDienst (VID) met een knipoog naar het bekende nummer van Guns N' Roses. De band treedt woensdagavond op in het Goffertpark voor 60.000 bezoekers. Het verkeer liep in de namiddag vast op de A50, A73 en N325.

