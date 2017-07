Man gewond na schietincident in flat in Amstelveen

De politie laat weten rond 03.20 uur een melding te hebben gekregen dat er veel lawaai uit een appartement in een flat aan de In de Wolken kwam en dat er zou zijn geschoten.

Uit getuigenverklaringen blijkt dat een onbekend aantal personen de woning voor het schietincident zijn binnengedrongen. Op een foto van de Amsterdamse nieuwszender AT5 is een stormram te zien die op straat is gevonden. De politie kan niet bevestigen dat deze is gebruikt om de woning binnen te dringen, maar het is onderdeel van het onderzoek.

Drie uur na het incident werd op de Nieuwenhuijsenlaan in Amstelveen een brandende auto aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en of er een verband is tussen het schietincident en de autobrand.